Un rappresentante del movimento Futuro Nazionale ha incontrato la cittadinanza al Grand Hotel di Salerno. Durante l'evento ha illustrato le proposte del suo programma, con particolare attenzione a temi come sicurezza e riduzione delle spese energetiche per le famiglie della regione. La riunione ha visto la partecipazione di un certo numero di persone interessate alle questioni affrontate.

? Cosa sapere Vannacci incontra la folla al Grand Hotel Salerno per il movimento Futuro Nazionale.. Il programma punta su sicurezza e riduzione costi energia per le famiglie campane.. Ieri sera il Grand Hotel Salerno è stato teatro di un incontro che ha la partecipazione di una folla numerosa per accogliere Vannacci, protagonista dell’iniziativa conclusiva del movimento Futuro Nazionale in Campania. Il Generale ha descritto l’accoglienza ricevuta come estremamente calorosa e carica di entusiasmo, sottolineando come la sala piena sia una prova evidente della curiosità che circonda il gruppo. Secondo quanto riferito dal leader, quella che si sta delineando è l’unica vera novità politica degli ultimi 15 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vannacci a Salerno: sicurezza e bollette al centro del programma

Notizie correlate

Elezioni, Marenghi: “Commercio, industria e rigenerazione urbana al centro del programma per Salerno”Gherardo Maria Marenghi, candidato alla carica di sindaco per la coalizione di centrodestra – Fratelli d’Italia, Lega (Prima Salerno) e Noi Moderati...

Toscana al centro del dibattito: Vannacci lancia la “remigrazione” e solleva preoccupazioni sul fronte costituzionale.Pistoia – Il movimento Possibile Pistoia ha espresso una netta opposizione alla proposta di legge di iniziativa popolare sulla cosiddetta...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: La video intervista al Generale Vannacci a Salerno; Vannacci fa il pieno a Salerno e lancia la sfida: Noi la vera alternativa; Vannacci scalda la destra a Salerno: Sosterremo dei candidati poi annunciamo chi sono; Vannacci apre la sede di Napoli: Qui mi sento come a Salò.

Vannacci riempie Salerno: Siamo l’alternativaSala piena e clima caldo: Roberto Vannacci chiude a Salerno la sua tappa campana e lancia la sfida politica. Futuro Nazionale è l’unica vera novità degli ultimi 15 anni, dice, rivendicando ... salernonotizie.it

Vannacci scalda la destra a Salerno: «Sosterremo dei candidati poi annunciamo chi sono»La vecchia destra sociale si ritrova davanti al mare di Salerno e lancia la sfida a tutta la classe politica attuale, senza distinzione di steccati e partiti: «Futuro Nazionale - ... ilmattino.it

#Cronaca Vannacci fa il pieno a Salerno, il commento di Salvatore Gagliano ex sindaco di Praiano - facebook.com facebook

Secondo Roberto Vannacci, il 70 per cento delle terre rare a livello mondiale viene venduto dalla Cina. Ma il presidente di Futuro Nazionale fa confusione. x.com