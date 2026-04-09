Il generale Vannacci ha posizionato un'immagine del David di Michelangelo come simbolo della sede fiorentina del suo movimento politico. Il Partito Democratico ha contestato questa scelta, chiedendo al Ministero competente di intervenire, in quanto ritiene che l'uso dell'opera sia avvenuto senza autorizzazione. Finora non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte del movimento del generale.

FIRENZE – “Il generale Vannacci ha utilizzato l’immagine del David di Michelangelo accanto al simbolo del proprio movimento politico senza alcuna autorizzazione. Un comportamento inaccettabile. Parliamo di un bene culturale dello Stato, inalienabile e tutelato da norme precise, che non può essere piegato a operazioni di propaganda personale”. Lo dichiarano il capogruppo Pd a Palazzo Vecchio Luca Milani e i consiglieri dem Andrea Ciulli (che è anche presidente della commissione Toponomastica) e Stefania Collesei (presidente della commissione Pace), che rivelano di aver chiesto spiegazioni al ministero della Cultura dopo che Roberto Vannacci ha esposto davanti alla sua sede fiorentina una vela col David di Michelangelo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Generale Vannacci usa il David per la sede fiorentina del suo movimento. Pd insorge e si rivolge al Ministero

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