livio neri la stagione entra nel vivo

Quando arriva la primavera, vuol dire che è il momento di fare sul serio. A cavallo di Pasqua, serve salire di colpi nelle interrogazioni a scuola e negli allenamenti in palestra, perché è adesso che si decide la stagione. Vale anche per le squadre cestistiche della Livio Neri, che in questi giorni si stanno avvicinando alle seconde fasi dei rispettivi campionati. "Siamo molto soddisfatti del percorso svolto – commenta dal club Fulvio Neri – perché i nostri gruppi stanno crescendo e le soddisfazioni stanno arrivando, sul parquet, ma anche fuori. Parlando di basket giocato, cito prima di tutto i gruppi under 17 (nella foto) iscritto al campionato silver, l’under 14 anch’esso impegnato nel raggruppamento silver e l’under 13 che invece gareggia nella divisione gold. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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