La stagione sulla terra rossa si avvicina alla fase più intensa, con il tennista spagnolo che si prepara ad affrontare gli ultimi controlli medici prima di decidere se partecipare al prossimo grande torneo. Alcaraz ha dichiarato che gli esami al polso destro, previsti nelle prossime settimane, saranno decisive per la sua presenza al torneo parigino. La sua partecipazione resta incerta fino a quando non sarà completato il percorso di valutazione medica.

Carlos Alcaraz resta in dubbio per il Roland Garros. Il tennista spagnolo ha spiegato che i prossimi esami al polso destro saranno determinanti per stabilire la sua partecipazione al torneo parigino, in programma dal 24 maggio al 6 giugno. Il numero 2 del mondo si è ritirato dal torneo di Barcellona dopo un infortunio accusato al primo turno e ha successivamente dato forfait anche a Madrid. «Stiamo cercando di fare tutto il possibile affinché questo esame vada bene – ha dichiarato Alcaraz a TVE – Sto cercando di essere molto paziente. Nei prossimi giorni faremo altri controlli e vedremo come si evolve la situazione». La prudenza sul rientro Il tennista ha sottolineato l’importanza di non affrettare i tempi di recupero: «Preferisco tornare un po’ più tardi ma in ottima forma piuttosto che rientrare presto senza sentirmi bene».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La stagione della terra rossa entra nel vivo, Alcaraz aspetta gli esami: “Meglio rientrare al top”

Notizie correlate

Sinner può tornare numero 1 al Mondo: la rincorsa ad Alcaraz entra nel vivoLa corsa al vertice del tennis mondiale si riapre, e ora Jannik Sinnervede concretamente il ritorno al numero uno del ranking ATP.

Stadio della Lazio al Flaminio: depositati gli atti, l’iter entra nel vivoAGI - "Possiamo dare anche un’altra notizia: proprio oggi la Lazio ha presentato la documentazione completa per avviare la procedura di realizzazione...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Jannik Sinner - Carlos Alcaraz oggi a Montecarlo 2026: quando gioca, orario della finale e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Alcaraz, è allarme rosso. Stagione sulla terra a rischio, Roma e Parigi comprese; Alcaraz, stagione sulla terra già finita (e Sinner allunga nel ranking)? Da Roma e Parigi, i tornei a rischio; Alcaraz, stagione sulla terra già finita (e Sinner allunga nel ranking)? Da Roma e Parigi, i tornei a rischio.

La stagione della terra rossa entra nel vivo, Alcaraz aspetta gli esami: Meglio rientrare al topCarlos Alcaraz resta in dubbio per il Roland Garros. Il tennista spagnolo ha spiegato che i prossimi esami al polso destro saranno determinanti per stabilire la sua partecipazione al torneo parigino, ... gazzettadelsud.it

Alcaraz e la terra: tante vittorie ma troppi problemi. Deve imparare a fermarsiTennis - Opinioni | Per il quinto anno di fila Carlitos si ritira da un torneo sul rosso primaverile per noie fisiche. E ora rischia di compromettere anche Madrid. Perché gli tocca prendere spunto da ... ubitennis.com

"Ci spero", #Sinner chiama ma #Alcaraz frena: "Non mi comprometto per questo" x.com

L’INFORTUNIO DI CARLOS È PIÙ SERIO DEL PREVISTO Nella giornata di lunedì, Alcaraz si è mostrato con un vistoso tutore al polso destro e anche le sue dichiarazioni fanno pensare ad un infortunio più serio del previsto “Tornei come Parigi li as facebook