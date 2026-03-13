Mahmood ha annunciato di aver avuto un'esperienza intima con una persona, descrivendola come fantastica, e ha raccontato che poi questa ha detto che i suoi figli sono grandi fan. Successivamente, ha dichiarato di voler trasferirsi in Spagna e di interrompere i concerti fino al 2026. Prima di partire, ha condiviso alcune considerazioni sul successo, sull’amore e sul sesso in un'intervista al magazine Butt.

Stop ai concerti per tutto il 2026 e bagagli pronti per il trasferimento in Spagna. Mahmood ha deciso di staccare la spina per un po’, ma prima ha affidato al magazine Butt alcune riflessioni sul successo, sull’amore il sesso. “Ho smesso di andare in tour e di pubblicare nuove canzoni perché ho davvero bisogno di tempo per trovare nuova ispirazione, una nuova visione che voglio condividere con le persone”, ha dichiarato. “Mi trasferisco in Spagna. Ho bisogno di passare più tempo a camminare per strada, – ha continuato – a pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato (.) Non mi piace quando la gente mi riprende mentre ballo. Magari sono ubriaco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto sesso con questa persona, sesso fantastico bla bla bla. E dopo, mi ha detto: ‘I miei figli sono dei tuoi grandi fan’. Mi trasferisco in Spagna”: lo rivela Mahmood

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