Bla Bla Wine torna la serata di condivisione tra vino e convivialità da Ca’ Lustra a Cinto Euganeo
Si rinnova l’appuntamento con Bla Bla Wine, la serata dedicata alla condivisione di vino e momenti conviviali organizzata presso l’azienda agricola Ca’ Lustra a Cinto Euganeo. L’evento è stato ideato per offrire un’occasione di socializzazione durante le serate primaverili ed estive, con l’obiettivo di coinvolgere appassionati e curiosi intorno a degustazioni e incontri informali. La manifestazione si svolge in un ambiente agricolo, immerso nel verde della campagna locale.
Torna la nostra voglia di condividere un’esperienza insieme: Bla Bla Wine è pensato per ravvivare le serate primaverili ed estive.Come funziona la serataCome funziona? Non c’è un biglietto d’ingresso, l’unico impegno è portare una bottiglia di vino con te! Porta la tua bottiglia preferita, un.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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