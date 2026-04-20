Bla Bla Wine torna la serata di condivisione tra vino e convivialità da Ca’ Lustra a Cinto Euganeo

Si rinnova l’appuntamento con Bla Bla Wine, la serata dedicata alla condivisione di vino e momenti conviviali organizzata presso l’azienda agricola Ca’ Lustra a Cinto Euganeo. L’evento è stato ideato per offrire un’occasione di socializzazione durante le serate primaverili ed estive, con l’obiettivo di coinvolgere appassionati e curiosi intorno a degustazioni e incontri informali. La manifestazione si svolge in un ambiente agricolo, immerso nel verde della campagna locale.