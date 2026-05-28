Al Castello di Ariberto torna Vignaioli e Vini
Il Comune di Capiago Intimiano ha annunciato la seconda edizione di Vignaioli e Vini, che si terrà presso il Castello di Ariberto. La manifestazione è organizzata per promuovere i vini locali e coinvolgere produttori e visitatori. La data dell’evento e ulteriori dettagli non sono ancora stati comunicati. La manifestazione si svolge all’interno del complesso storico del castello, che ospita l’iniziativa.
Il Comune di Capiago Intimiano organizza la seconda edizione di Vignaioli e Vini al Castello di Ariberto presso l’omonimo compendio.Si tratta di una mostra mercato che ospiterà principalmente Aziende vinicole biologiche, biodinamiche eo con coltivazioni e processi produttivi il più possibile. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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