Al Castello di Ariberto torna Vignaioli e Vini

Notizia in breve

Il Comune di Capiago Intimiano ha annunciato la seconda edizione di Vignaioli e Vini, che si terrà presso il Castello di Ariberto. La manifestazione è organizzata per promuovere i vini locali e coinvolgere produttori e visitatori. La data dell’evento e ulteriori dettagli non sono ancora stati comunicati. La manifestazione si svolge all’interno del complesso storico del castello, che ospita l’iniziativa.