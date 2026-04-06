Lario Critical Wine torna a Cantù tutti i vignaioli presenti

A Cantù si svolgerà la quattordicesima edizione del Lario Critical Wine, un evento dedicato al settore enogastronomico. L'iniziativa si terrà nel cortile della sede di Arci Terra & Libertà e vedrà la partecipazione di numerosi vignaioli. L'evento, organizzato dal Circolo Arci Terra e Libertà, si inserisce nella tradizione di un appuntamento che promuove un consumo critico e consapevole.

Amici di Maria De Filippi, top e flop terza puntata del Serale. Le pagelle Il Circolo Arci Terra e Libertà ha annunciato la quattordicesima edizione del Lario Critical Wine - La Festa che resiste - un evento enogastronomico per un consumo critico che si tiene a Cantù nel cortile della sede di Arci Terra & Libertà. LCW26saranno due giornate per promuovere un modo diverso di consumare e produrre attento alla qualità, alla Terra, alle persone. E tu lo sai cos'è Critical Wine? Da Veronelli agli spazi sociali, il rifiuto di produrre e consumare l'infelicità del mondo. Due giorni di incontri, degustazione, musica e buon cibo! Agricola Leo Conti - Sardegna, Sennori (SS)AZ. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Slow Wine, Campania protagonista: ecco le 49 aziende presenti alla fiera di BolognaLa Campania si presenta in forze alla quinta edizione di Slow Wine Fair, in programma a BolognaFiere dal 22 al 24 febbraio 2026.

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