Calici alzati al Castello di Cadeo | torna Vino in Corte con 25 vignaioli e oltre 100 etichette
Sabato 16 e domenica 17 maggio si svolge al Castello di Cadeo la quinta edizione di Vino in Corte, una manifestazione dedicata ai vini e alle specialità del territorio. L’evento vede la partecipazione di 25 vignaioli e oltre 100 etichette esposte. Durante le due giornate, i visitatori potranno degustare varie tipologie di vini e conoscere le produzioni locali. La manifestazione si svolge tra le mura storiche del castello, offrendo un'occasione per scoprire le eccellenze regionali.
Si alzano i calici: una grande festa tra le mura del Castello di Cadeo è alle porte. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna Vino in Corte, la mostra mercato dedicata ai vini e alle eccellenze del territorio, arrivata alla sua quinta edizione.Due giorni di vino e di gente, a due passi da tutto, alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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