Calici alzati al Castello di Cadeo | torna Vino in Corte con 25 vignaioli e oltre 100 etichette

Sabato 16 e domenica 17 maggio si svolge al Castello di Cadeo la quinta edizione di Vino in Corte, una manifestazione dedicata ai vini e alle specialità del territorio. L’evento vede la partecipazione di 25 vignaioli e oltre 100 etichette esposte. Durante le due giornate, i visitatori potranno degustare varie tipologie di vini e conoscere le produzioni locali. La manifestazione si svolge tra le mura storiche del castello, offrendo un'occasione per scoprire le eccellenze regionali.

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