Ferretti Yachts 800 | il nuovo equilibrio del lusso in mare

Nel settore degli yacht di lusso, il modello Ferretti Yachts 800 si presenta come una nuova proposta che combina elementi di design, comfort e prestazioni. Questo yacht si distingue per le sue linee e le caratteristiche tecniche, offrendo spazi interni ed esterni studiati per garantire un'esperienza di navigazione di alto livello. La sua presentazione si inserisce in un mercato in evoluzione, con un focus sulla qualità e sull’innovazione.

Nel panorama dello yachting di alta gamma, il Ferretti Yachts 800 si impone come un modello capace di ridefinire il concetto di equilibrio tra design, comfort e prestazioni. Un’imbarcazione che non punta sull’eccesso, ma su una visione sofisticata e coerente del lusso contemporaneo. Il Ferretti Yachts 800 si distingue per linee pulite e moderne, caratterizzate da un’estetica essenziale ma altamente riconoscibile. Le ampie superfici vetrate creano una connessione continua tra interni ed esterni, valorizzando la luce naturale e offrendo una sensazione di apertura costante verso il mare. Il profilo del flybridge, leggermente inclinato verso poppa, aggiunge dinamismo alla silhouette, rendendo lo yacht elegante anche da fermo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Ferretti Yachts 800: il nuovo equilibrio del lusso in mare Ferretti Yachts 800 New - Allied Marine Notizie correlate Ferretti, l’Opa sulla nautica di lusso. Bizzarri nei desideri del fondo cinese. Anche lui in lizza per il nuovo corsoLa società KKCG Maritime del miliardario ceco Karel Komarek e il fondo cinese Weichai si sfidano per il controllo di Ferretti. Triumph Trident 800, l'equilibrio del tre cilindriLa Triumph Trident 800 nasce per colmare uno spazio preciso nel segmento naked di media cilindrata, posizionandosi tra la Trident 660 e la Street... Contenuti di approfondimento Si parla di: Ferretti Group 2019-2023: crescita industriale, nuovi modelli e doppia quotazione nell'era Galassi. Ferretti Yachts 800: innovazione e designIl Ferretti Yachts 800, introduce nuove soluzioni tecniche nel settore nautico, combinando eleganza e funzionalità per migliorare l'esperienza di crociera. Progettato per massimizzare il comfort, ... pressmare.it Forlì, il nuovo Ferretti Yachts 800 vince il Design Innovation Award a GenovaIl nuovo Ferretti Yachts 800 convince tutti anche al Design Innovation Award, il prestigioso evento organizzato da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici per celebrare l’eccellenza e l’innovazione ... corriereromagna.it