Al Bano a Lourdes per la pace con Romina Power | Per la prima volta sono andato a chiedere una grazia

Il 20 maggio, in occasione del suo ottantatreesimo compleanno, un cantante italiano ha visitato Lourdes in pellegrinaggio. Durante il viaggio, ha acceso un cero con l’intento di chiedere pace per la sua famiglia, in particolare per la riconciliazione con un’ex partner. È la prima volta che si reca in questo luogo per chiedere una grazia. Il pellegrinaggio si è svolto in un momento di tensione familiare.

Al Bano in pellegrinaggio a Lourdes ha acceso un cero per riportare pace nella sua famiglia.Il viaggio speciale che il cantautore di Cellino San Marco ha intrapreso lo scorso 20 maggio, in occasione del suo ottantatreesimo compleanno ha avuto anche l'obiettivo di chiedere aiuto, dopo le dolorose. 🔗 Leggi su Today.it

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Il Viaggio di Al Bano a Lourdes Un Pellegrinaggio di Riflessione e Pace

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