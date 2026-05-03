Durante una puntata di Domenica In, il cantante ha risposto alle affermazioni dell'ex consorte rilasciate a Belve. In lacrime, ha commentato le parole riguardanti il sostegno durante la scomparsa di Ylenia e il motivo della sua partenza, definendole una ferita personale. La discussione ha coinvolto emozioni intense, portando il cantante a esprimere con sincerità il suo dolore.

«Al tempo della scomparsa di Ylenia eravamo agli sgoccioli: ho fatto di tutto per salvare quell’unione e la famiglia. Avevo l’obbligo di farlo perché la famiglia per me è sempre stata sacra. Sentire Romina dire a Belve che in quel periodo non c'ero mi fa male perché, forse, non mi ha visto. Chi passava quelle notti a New Orleans nei posti più trucidi, con le pistole a ogni angolo, a cercare informazioni su nostra figlia? Come fai a dire che non avevi il mio sostegno? Dov'eri tu? Perché spari queste cose alle mie spalle?», le parole di Al Bano, deluso soprattutto dal fatto che Romina Power abbia detto che, dopo un mese a New Orleans, lui ha scelto di andarsene per tornare al suo lavoro.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Al Bano a Domenica In risponde a Romina Power in lacrime: «Come fai a dire che non avevi il mio sostegno quando Ylenia è scomparsa e che sono andato via per lavorare? È una pugnalata al cuore»

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