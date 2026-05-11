Ha offeso la memoria di una famiglia io so quante volte sono andato a cercare Yilenia di notte | Al Bano replica alle accuse di Romina Power

Al Al Bano ha risposto alle dichiarazioni di Romina Power, facendo riferimento alle sue azioni passate e alle parole pronunciate durante un’intervista. Dopo la partecipazione a “Domenica In”, il cantante ha scelto di commentare pubblicamente le accuse, pubblicando un pensiero sulle pagine di un settimanale. La discussione riguarda alcune affermazioni riguardanti il rispetto verso la memoria di una famiglia e le visite notturne a una persona di nome Yilenia.

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