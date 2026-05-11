Ha offeso la memoria di una famiglia io so quante volte sono andato a cercare Yilenia di notte | Al Bano replica alle accuse di Romina Power
Al Al Bano ha risposto alle dichiarazioni di Romina Power, facendo riferimento alle sue azioni passate e alle parole pronunciate durante un’intervista. Dopo la partecipazione a “Domenica In”, il cantante ha scelto di commentare pubblicamente le accuse, pubblicando un pensiero sulle pagine di un settimanale. La discussione riguarda alcune affermazioni riguardanti il rispetto verso la memoria di una famiglia e le visite notturne a una persona di nome Yilenia.
Al Bano, dopo l’ospitata a “Domenica In”, ritorna a commentare le parole pronunciate da Romina Power durante l’intervista a “Belve” e lo fa dalle pagine di Oggi. Il cantante racconta di aver scoperto tutto soltanto dopo essere rientrato da un viaggio in Kirghizistan, dove si era esibito davanti a diversi capi di Stato. Le parole di Romina erano state molto dure. Parlando della scomparsa della figlia Ylenia Carrisi, avvenuta a New Orleans nel gennaio del 1994, l’artista aveva raccontato di non aver trovato il sostegno che si aspettava dall’ex marito: “Pensavo di avere accanto un pilastro e ho provato ad appoggiarmi, ma quel pilastro non c’era. Non c’era un appoggio, non c’era un sostegno, non c’era niente”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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