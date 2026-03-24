Infortunio Bastoni aggiornamenti dal ritiro della Nazionale | come sta il difensore dell’Inter?

Durante il ritiro della Nazionale, sono stati forniti aggiornamenti sulle condizioni del difensore dell’Inter, coinvolto in un infortunio. Il giocatore ha partecipato alle sessioni di allenamento e sono stati monitorati i progressi della sua ripresa. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato la natura dell'infortunio o i tempi di recupero previsti.

Inter News 24 Infortunio Bastoni, arrivano ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del difensore dell’Inter che ha risposto alla chiamata della Nazionale. Alessandro Bastoni è uscito acciaccato dal derby di Milano a causa di uno scontro. Il problema alla tibia lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco contro le restanti due partite con Atalanta e Fiorentina dove per l’Inter sono arrivati due pareggi. Il difensore, nonostante non fosse al top, ha deciso di rispondere alla chiamata della Nazionale vista l’importanza dell’impegno. Dopo essere stato elogiato dal commissario tecnico Gennaro Gattuso si deve capire se riuscirà ad essere a disposizione giovedì per Italia-Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Internews24.com

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