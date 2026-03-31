Akanji ha disputato solo il primo tempo con la Svizzera prima di tornare immediatamente a disposizione dell’Inter. La sua presenza sarà valutata in vista della prossima partita contro la Roma. La nazionale ha giocato 45 minuti prima di lasciare il campo. La squadra nerazzurra si prepara alla sfida imminente con l’avversario romano.

Inter News 24 Akanji gioca solo 45′ con la Svizzera e torna subito a disposizione di Chivu: ecco le ultime in vista della sfida con la Roma. Buone notizie per l’Inter e per Cristian Chivu dal fronte delle nazionali. Manuel Akanji, pilastro della difesa nerazzurra e capitano della Svizzera, ha disputato solamente la prima frazione di gioco nell’amichevole pareggiata per 0-0 contro la Norvegia. Una gestione oculata del minutaggio da parte del CT Yakin, che ha permesso al centrale di non sovraccaricarsi in vista della ripresa del campionato: « Il difensore elvetico ha disputato circa 100′ sui 180′ a disposizione nelle due amichevoli degli svizzeri ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Akanji gioca solo un tempo con la Svizzera e torna subito in nerazzurro: le ultime in vista della Roma

Articoli correlati

Leggi anche: De Zerbi torna subito in panchina dopo la separazione con il Marsiglia? Clamoroso scenario, le ultime

Leggi anche: Napoli, le ultime in vista della Juve: recupera solo Mazzocchi, Lukaku va in panchina

Approfondimenti e contenuti su Akanji gioca

Temi più discussi: Fiorentina-Inter 1-1, le pagelle: Thuram (5) ancora in astinenza, Akanji (5) colabrodo, fortuna che c'è Pio (7); Che fine ha fatto Kulusevski? L'ex Juve non gioca da 10 mesi: Finalmente vedo la luce!; Akanji non può giocare centrale e Acerbi glielo ha mostrato alla grande...; Domani Norvegia-Svizzera, Yakin: Spero che Akanji riesca a tenere a bada Haaland, lo conosce molto bene.

Non solo Italia: titolari Calhanoglu, Zielinski e Dumfries. Akanji gioca solo un tempo contro la NorvegiaNon solo l'Italia si gioca questa sera l'accesso ai Mondiali del 2026: sarà serata da dentro o fuori anche per la Polonia di Jan Urban, che a Solna contende alla Svezia uno dei posti per la kermesse n ... msn.com

Inter, buone notizie: Akanji in campo solo 45′ contro la NorvegiaAkanji ha disputato solo il primo tempo dell'amichevole della Svizzera contro la Norvegia: Yakin l'ha tolto all'intervallo ... fcinter1908.it

Inter protagonista nelle amichevoli internazionali Dumfries ha giocato 90 minuti contro la Norvegia, registrando anche un assist per il 2-1 definitivo di Reijnders. De Vrij subentra nel finale Akanji è partito titolare contro la Germania: oltre un'ora di gioco per - facebook.com facebook

Se bisseck gioca così in avanti (con laterali entrambi molto avanzati) akanji deve coprire da solo 30 metri di larghezza, non puó farcela x.com