aiuti dal cielo

Sono stati lanciati dall’alto sacchi di aiuti alimentari nel centro di Akobo. Il lancio è stato effettuato dal World Food Programme delle Nazioni Unite. I sacchi contengono generi di prima necessità destinati alla popolazione locale. La zona è stata raggiunta con un'operazione di distribuzione aerea. Non sono stati segnalati ostacoli o incidenti durante il lancio. La consegna si è svolta senza interruzioni, fornendo rifornimenti di cibo alle persone presenti sul territorio.

La raccolta dei sacchi di aiuti alimentari paracadutati dal World food programme delle Nazioni Unite, ad Akobo. Da marzo in questa regione impoverita del Sud Sudan orientale sono aumentate le ostilità tra le forze governative e quelle fedeli all’ex vicepresidente Riek Machar, sotto processo per tradimento. Migliaia di persone hanno dovuto abbandonare le loro case e i principali centri sanitari sono stati saccheggiati. Il livello d’insicurezza alimentare nell’area è molto alto perché i contadini non sono riusciti a coltivare i campi a causa delle violenze. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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