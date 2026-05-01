Economia del mare Aiuti dal Galpa e nuovi impulsi dal Parlamento

In Toscana e in Maremma, la Strategia di Sviluppo locale del Galpa continua a essere implementata con ritmo costante. Questo strumento coordina interventi finanziati dai fondi europei per sostenere le attività di pesca e acquacoltura nella regione. Recentemente, sono arrivati nuovi aiuti dal Galpa e sono state approvate iniziative dal Parlamento che potrebbero influenzare ulteriormente il settore.

Prosegue a ritmo sostenuto in Toscana e anche in Maremma l’attuazione della Strategia di Sviluppo locale del Galpa, lo strumento che coordina gli interventi a sostegno della pesca e dell’acquacoltura nell’ambito dei fondi europei. I numeri confermano un percorso già ben avviato: sono cinque i bandi pubblicati finora, per un totale di oltre 2,1 milioni di euro attivati su una disponibilità complessiva di circa 4,3 milioni. Le domande presentate sono 22, con contributi già assegnati per quasi 870mila euro, mentre le restanti risorse saranno distribuite entro la fine del 2026. Tra le misure più rilevanti spiccano quelle dedicate all’acquacoltura sostenibile, all’innovazione e al risparmio energetico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Economia del mare. Aiuti dal Galpa e nuovi impulsi dal Parlamento Notizie correlate Alcaraz avvertito dal suo allenatore: “Deve controllare gli impulsi, così mostra le sue debolezze”Il coach di Carlos Alcaraz, Samuel Lopez, interviene sul crollo mentale dello spagnolo durante il match contro Korda al Miami Open. Leggi anche: Attacchi dal cielo e dal mare: Tel Aviv fa dodici morti in Libano Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Aiuti di Stato: quadro UE 2026 per pesca, trasporti e agricoltura; Economia del mare. Aiuti dal Galpa e nuovi impulsi dal Parlamento; Programma LIFE 2026: dalla UE oltre 600 milioni di euro per ambiente, clima ed energia; Il documento di finanza pubblica scontenta tutti. Economia del mare. Aiuti dal Galpa e nuovi impulsi dal ParlamentoProsegue a ritmo sostenuto in Toscana e anche in Maremma l’attuazione della Strategia di Sviluppo locale del Galpa, lo ... lanazione.it Genova e Liguria capitali dell’economia del mare 2026. Meloni: Motore di crescita Paese(Teleborsa) - La Liguria si classifica la prima regione italiana per concentrazione di attività legate al mare: l'economia del mare incide per il 13,8% del valore aggiunto regionale e per il 15,4% del ... teleborsa.it A prendere sul serio le parole del ministro dell’Economia sul debito pubblico, verrebbe da pensare che Giancarlo Giorgetti ha sbagliato governo e soprattutto ha sbagliato partito, la Lega, che fa del dissesto finanziario la sua politica economica, tra promesse, - facebook.com facebook A prendere sul serio le parole del ministro dell’Economia sul debito pubblico, verrebbe da pensare che Giancarlo Giorgetti ha sbagliato governo e soprattutto ha sbagliato partito, la Lega, che fa del dissesto finanziario la sua politica economica, tra promesse, x.com