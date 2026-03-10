Lotta al dissesto idrogeologico aiuti dal Gal

Il Gal Appennino Bolognese ha pubblicato un bando destinato agli imprenditori agricoli. L’obiettivo è finanziare interventi di mitigazione per ridurre il rischio di dissesto idrogeologico nelle aziende agricole della zona. La misura mira a sostenere interventi concreti e specifici, con l’intento di migliorare la stabilità del territorio e prevenire eventi dannosi legati a frane e alluvioni.

Un bando del Gal Appennino Bolognese per interventi di mitigazione per prevenire il rischio di dissesto idrogeologico in azienda agricola. Un'opportunità, in scadenza alle ore 12 del prossimo 8 giugno, riservata a micro, piccole e medie imprese singole con codice Ateco agricolo primario o secondario delle aree collinari e montane. Realtà che svolgono una fondamentale funzione di presidio e di difesa del suolo, con evidenti benefici anche per i territori di pianura, con la fornitura della maggior parte dei servizi ecosistemici cruciali per l'equilibrio ecologico e climatico dell'intera zona metropolitana. L'azione mira ad incrementare le...