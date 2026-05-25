Distinguere per non confondere uomo e macchina La sfida dell’AI secondo don Luca Peyron

Da formiche.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’enciclica Magnifica Humanitas, presentata questa mattina dal Papa, sottolinea che la sfida principale dell’intelligenza artificiale non è solo comprendere le macchine, ma mantenere il focus sulla comprensione dell’essere umano. Don Luca Peyron evidenzia come sia fondamentale distinguere tra uomo e macchina, evitando di confondere le capacità artificiali con le caratteristiche umane. Il documento invita a riflettere sulla relazione tra tecnologia e umanità, evidenziando che la vera sfida è preservare la centralità dell’uomo nel progresso tecnologico.

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C’è un passaggio, nell’enciclica Magnifica Humanitas presentata questa mattina da Papa Leone XIV che suona come un avvertimento e insieme come una chiamata: non basta capire le macchine, bisogna tornare a capire l’uomo. Perché mentre l’intelligenza artificiale accelera, il rischio, silenzioso ma crescente, è quello di smarrire noi stessi, confondendo i mezzi con i fini, la potenza con il senso. È qui che si colloca la lettura di don Luca Peyron, sacerdote diocesano dell’Arcidiocesi di Torino dal 2007 e docente di Teologia presso l’Università Cattolica di Milano, che da anni incrocia fede e innovazione e che dell’enciclica coglie soprattutto la tensione antropologica. 🔗 Leggi su Formiche.net

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