Zendesk | l’IA non sostituisce l’uomo ma ne potenzia le capacità

Durante il Forum Information Technology organizzato da Comunicazione Italiana a Milano, Stefano Tosi ha illustrato la posizione di Zendesk riguardo all’uso dell’intelligenza artificiale. Ha spiegato che l’IA non sostituisce le persone, ma serve a migliorare le loro capacità di gestire i servizi ai clienti e ai dipendenti. La presentazione si è concentrata sulla strategia futura dell’azienda in questo settore.

Durante l’edizione 2026 del Forum Information Technology organizzato da Comunicazione Italiana a Milano, Stefano Tosi ha delineato la visione strategica di Zendesk per il futuro della gestione dei servizi ai clienti e ai dipendenti. Il punto centrale della strategia aziendale risiede nella creazione di una sinergia operativa tra l’intelligenza artificiale e le figure umane all’interno delle organizzazioni. L’integrazione tra agenti digitali e operatori umani. Il modello operativo proposto da Tosi si articola su una struttura a due livelli che mira a ottimizzare i processi di assistenza. In prima istanza, il sistema prevede l’impiego di agenti basati sull’intelligenza artificiale, incaricati di gestire la fase iniziale di risposta alle richieste.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zendesk: l’IA non sostituisce l’uomo, ma ne potenzia le capacità Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 marzo 2026: Micaela ‘sostituisce’ Manuela alle nozze, ma Niko se ne accorge© US RaiMatrimonio con ‘imprevisto’ in arrivo nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Vertemati: addio all’ospedale, ma non all’uomo contro l’IAIl dottor Giuseppe Vertemati ha lasciato l’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco con un messaggio diretto rivolto al personale sanitario, invitando a... Massimo Doris: «L'IA non sostituisce la consulenza finanziaria, semmai la potenzia»Gli ultimi dati su clienti e professionisti, secondo Doris, lo dimostrano. «I consulenti under 35 - spiega - aumentano molto, assieme ai giovani investitori. Una via strategica per gestire il ... corriereadriatico.it Massimo Doris: «L'IA non sostituisce la consulenza finanziaria, semmai la potenzia»L'intelligenza artificiale non sostituirà i consulenti finanziari: la guida umana resta fondamentale». A dirlo è Massimo Antonio Doris, presidente di Assoreti, l’associazione delle reti di consulenti ... ilgazzettino.it