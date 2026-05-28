Ai nastri di partenza il Vasco Live 2026 | le date
Il nuovo tour di Vasco Rossi, Vasco Live 2026, partirà alla fine di maggio e si concluderà a fine giugno. Sono previste sei città italiane, ognuna con due date di spettacolo. Le date sono state annunciate e i biglietti sono già disponibili. I concerti si terranno in location diverse di ciascuna città. La tournée si svolgerà nel periodo estivo, coinvolgendo numerosi fan in tutto il paese.
Vasco Rossi 01 – Credito Chiaroscuro MILANO – Ai nastri di partenza il Vasco Live 2026, il nuovo tour di Vasco Rossi che attraverserà l’Italia tra fine maggio e fine giugno: sei città, tutte con doppie date. La data zero è fissata il 30 maggio a Rimini, allo Stadio Romeo Neri, preceduta il 29 maggio dal consueto soundcheck aperto ai membri del fan club, appuntamento ormai parte integrante del rituale del Vasco Live. Il tour entrerà poi nel vivo a Ferrara, prima tappa ufficiale, con due concerti il 5 e 6 giugno al Parco Urbano Giorgio Bassani. La carovana volerà quindi in Sardegna: Olbia ospiterà il rocker di Zocca il 12 e 13 giugno all’Olbia Arena. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
VASCO LIVE 2026
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