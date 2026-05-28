Ai nastri di partenza il Vasco Live 2026 | le date

Notizia in breve

Il nuovo tour di Vasco Rossi, Vasco Live 2026, partirà alla fine di maggio e si concluderà a fine giugno. Sono previste sei città italiane, ognuna con due date di spettacolo. Le date sono state annunciate e i biglietti sono già disponibili. I concerti si terranno in location diverse di ciascuna città. La tournée si svolgerà nel periodo estivo, coinvolgendo numerosi fan in tutto il paese.