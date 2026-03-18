Moda ai nastri di partenza il Meet Italian Brands 2026

Dal 23 al 25 marzo 2026 si svolgerà presso la Mostra d’Oltremare di Napoli il “Meet Italian Brands 2026”, un evento dedicato alla promozione e internazionalizzazione delle aziende italiane nel settore della moda. L’iniziativa riunirà diversi marchi italiani e rappresentanti del settore per tre giorni di incontri, presentazioni e opportunità di networking. La manifestazione si prepara a diventare un appuntamento importante per il settore moda.

Tutto pronto per il ‘ Meet Italian Brands 2026’, il programma di promozione ed internazionalizzazione che si terrà dal 23 al 25 marzo 2026 presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. L’obiettivo è proiettare le aziende che operano con il proprio brand e quelle che producono con il marchio del committente sui mercati internazionali, attraverso accordi produttivicommerciali con buyer esteri interessati a individuare imprese del Made in Campania. Si tratta di un fashion event internazionale, giunto alla sua quarta edizione, dedicato alla promozione e valorizzazione della filiera moda campana dei settori abbigliamento donna, uomo, bambino e accessori, calzature e pelletteria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: PALINSESTI 15-21 MARZO 2026: CANZONISSIMA, AMICI E GFVIP AI NASTRI DI PARTENZA Leggi anche: Australian Open 2026, l’elenco delle giocatrici nelle qualificazioni femminili: Lucia Bronzetti ai nastri di partenza Approfondimenti e contenuti su Meet Italian Brands A Napoli torna Meet Italian Brands 2026: la moda campana punta ai mercati globaliDal 23 al 25 marzo 2026, presso la Mostra d’Oltremare, si terrà la quarta edizione di Meet Italian Brands, evento internazionale dedicato all’internazionalizzazione della filiera moda campana. Circa ... irpiniaoggi.it AL VIA MEET ITALIAN BRANDS 2025. IL 21 MARZO GIORNATA DEL MADE IN ITALY AL MUSEO DELLA MODA. DAL 24 AL 26 MARZO ALLA MOSTRA D'OLTREMARE DI NAPOLI18/03/2025 - Il prossimo 24, 25 e 26 marzo, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, si terrà Meet Italian Brands 2025, l’evento internazionale di networking e relazione con i mercati esteri per le ... regione.campania.it