Un progetto chiamato STRIKE utilizza intelligenza artificiale e simulazioni 3D per migliorare la prevenzione dell’ictus. Il modello digitale analizza l’anatomia dell’auricola atriale, una regione del cuore, per identificare condizioni che favoriscono la formazione di trombi. La tecnologia mira a superare le limitazioni delle diagnosi attuali, che risultano imprecise a causa della complessità anatomica. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di funzionamento del modello o sui risultati preliminari.

? Domande chiave Come può un modello digitale prevedere la formazione di un trombo?. Perché l'anatomia dell'auricola atriale rende le diagnosi attuali imprecise?. Chi sta sviluppando questo software per supportare le decisioni mediche?. Quali saranno le conseguenze reali per i milioni di pazienti affetti?.? In Breve Fibrillazione atriale colpisce 50 milioni di persone globalmente e 1 milione in Italia.. Oltre il 90% dei coaguli si sviluppa nell'auricola atriale sinistra del paziente.. Collaborano Fondazione Ri.MED, centro ARTES 4.0, Xenia Progetti e azienda Mediavoice.. Giuseppe Sorbello, Fabrizio Giacomelli, Danila Vella ed Enza Spadoni coordinano lo sviluppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI e simulazioni 3D: il progetto STRIKE per prevenire l’ictus

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