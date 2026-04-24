Asl e realtà virtuali | Certificazione IRC per il Centro Simulazioni di Battipaglia e visori per prevenire le Infezioni

Nell’Asl di Salerno si fa strada l’uso della realtà virtuale, ampliando le applicazioni nel settore sanitario. Recentemente, è stata ottenuta una certificazione IRC per il Centro Simulazioni di Battipaglia, che utilizza visori e tecnologie immersive per la formazione e la prevenzione delle infezioni. L’obiettivo è integrare strumenti innovativi nei percorsi di formazione del personale medico e sanitario, per migliorare le pratiche e ridurre i rischi di infezione.

Prende piede, nell’Asl Salerno, la realtà virtuale, rivelando tutta la sua utilità in diversi ambiti di attività. Una “virtualità” in forte espansione, che partendo dall’attivazione degli Ambulatori Virtuali di Comunità, è passata alla Telemedicina, l’umanizzazione delle cure, la.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: L'open day per scegliere il futuro: all'Enaip visori e simulazioni con l'intelligenza artificiale Asl Salerno, parte il progetto degli ambulatori virtuali di comunitàLa sanità salernitana accelera sul fronte dell’innovazione digitale con l’avvio degli Ambulatori virtuali di comunità, il nuovo progetto sperimentale... Panoramica sull’argomento Si parla di: Lasciò 3 milioni all'Asl di Lecce, con l'eredità della donatrice apre un nuovo centro di riabilitazione: debutto dal primo maggio. Asl e realtà virtuali: Certificazione IRC per il Centro Simulazioni di Battipaglia e visori per prevenire le InfezioniIn merito all’utilizzo della realtà virtuale nella formazione del personale, due avvenimenti recenti sono arrivati a confermare la bontà delle scelte operate e la lungimiranza della Direzione Strategi ... salernotoday.it Asl Salerno e realtà virtuale, l’ospedale di Battipaglia certificato Centro IRC. Successo per i visori per prevenire le infezioniL’utilizzo della realtà virtuale nell’Asl Salerno si va diffondendo sempre di più, rivelando tutta la sua utilità in diversi ambiti di attività. Una virtualità in forte espansione, che partendo dall ... ondanews.it