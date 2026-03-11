IA e divieto dei cellulari a scuola Valditara | Restituire una vera libertà ai giovani lontani dalla dipendenza E sull’intelligenza artificiale | Docenti sempre al centro
Il ministro dell’istruzione ha annunciato la conferma del divieto di usare i cellulari a scuola, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza tra i giovani. Durante la conferenza a Didacta, ha anche sottolineato che l’intelligenza artificiale richiede comunque la presenza costante di un insegnante, che rimane al centro del processo educativo. La misura mira a promuovere una maggiore libertà tra gli studenti.
Valditara a Didacta conferma lo stop ai cellulari per combattere la dipendenza e chiarisce che le intelligenze artificiali necessitano sempre della figura centrale del docente.
D’Aprile (UIL Scuola): “Necessaria formazione del personale sull’intelligenza artificiale. Sì all’innovazione didattica senza sostituire i docenti”L’evento si è svolto presso il Ministero dell’Istruzione della Vallonia a Bruxelles.
