Al Convitto Cutelli un incontro sull' uso dell' intelligenza artificiale a scuola
Al Convitto Cutelli si è svolto un incontro dedicato all’applicazione dell’intelligenza artificiale nelle scuole. Le recenti Linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicate di recente, hanno suscitato discussioni tra insegnanti, studenti e dirigenti scolastici. L'evento ha approfondito le modalità di integrazione di queste tecnologie nel contesto educativo e gli aspetti pratici da considerare nel loro utilizzo quotidiano.
Le recenti Linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole hanno aperto un dibattito che coinvolge direttamente il lavoro quotidiano di docenti, studenti e dirigenti scolastici. Come integrare l’IA a scuola? Come preservare lo sviluppo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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