Al Convitto Cutelli un incontro sull' uso dell' intelligenza artificiale a scuola

Al Convitto Cutelli si è svolto un incontro dedicato all’applicazione dell’intelligenza artificiale nelle scuole. Le recenti Linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicate di recente, hanno suscitato discussioni tra insegnanti, studenti e dirigenti scolastici. L'evento ha approfondito le modalità di integrazione di queste tecnologie nel contesto educativo e gli aspetti pratici da considerare nel loro utilizzo quotidiano.