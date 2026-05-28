AI e gestione HR | esperti suggeriscono nuovi modelli per le aziende

Esperti nel settore HR propongono nuovi modelli di gestione per le aziende che integrano agenti AI e team umani. Si evidenzia la difficoltà di coordinare team misti, composti da persone e intelligenze artificiali. I modelli organizzativi risalenti al 1955 vengono considerati obsoleti e limitanti per la crescita aziendale. Non ci sono indicazioni su soluzioni specifiche o linee guida per implementare queste nuove strutture.

? Domande chiave Come si gestisce un team composto da persone e agenti AI?. Perché i modelli organizzativi del 1955 bloccano la crescita aziendale?. Come si decide quali processi delegare alle macchine senza perdere controllo?. Quanto anticipo serve per mappare le nuove competenze prima dei competitor?.? In Breve Carnevale della Sda Bocconi critica modelli gestionali obsoleti risalenti al 1955.. Cusini di Sparq evidenzia la ricombinazione costante delle abilità professionali.. Aziende devono anticipare i cambiamenti delle skill con 6 o 12 mesi.. Torre di DataHubs sottolinea la necessità di governare la delega decisionale.. Durante il summit... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Agentic HDF5: Telemetry and Proactive Performance Advice — Matt Larson — Call the Doctor

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