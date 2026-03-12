Digiuno intermittente scelto anche dai vip Perché e cosa suggeriscono gli esperti

Recentemente, anche Catena Fiorello ha annunciato di seguire il digiuno intermittente, una pratica alimentare molto discussa. Questa scelta viene sempre più adottata da persone pubbliche e non, che cercano di migliorare il proprio stile di vita. Gli esperti suggeriscono che questa modalità prevede periodi di digiuno alternati a momenti di alimentazione normale. La tendenza sta attirando l'attenzione di chi cerca soluzioni diverse per gestire l'alimentazione.

L’ultima in ordine di tempo ad aver dichiarato pubblicamente di seguire la dieta del digiuno intermittente è stata Catena Fiorello. La scrittrice ha raccontato di aver scelto questo regime alimentare dopo aver visto i risultati ottenuti dal fratello Rosario. Ma l’elenco di vip che mangiano alternando pasti e ore di digiuno è lungo. Gli esperti, invece, sono divisi sull’efficacia del metodo e, soprattutto, mettono in guardia da possibili controindicazioni, suggerendo alcuni accorgimenti. Catena Fiorello e il digiuno intermittente. “Vedevo fare il digiuno intermittente 816 di mio fratello Fiorello, ho visto i risultati e quindi ho deciso di farlo anche io”. 🔗 Leggi su Dilei.it

Catena Fiorello: Ho visto mio fratello Rosario fare il digiuno intermittente, così ho iniziato anche io. Il prof. Calabrese: Attenzione, bisogna calcolare perfettamenteMercoledì 11 marzo e, su Rai Uno, va in onda un nuovo appuntamento de La Volta Buona. Nello studio di Caterina Balivo, come spesso accade, si parla di diete. Tra gli ospiti c'è anche Catena Fiorello: ... today.it

Catena Fiorello segue il digiuno intermittente dopo gli effetti della dieta sul fratelloCatena Fiorello si è convinta, il digiuno intermittente è la dieta giusta per tornare in forma. Ha visto i risultati su suo fratello Rosario e a La volta buona ha raccontato di avere iniziato lo stess ... ultimenotizieflash.com

