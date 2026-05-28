Agrikids l' evento del Panathon e i giovedì di Tagete | gli appuntamenti di oggi

Da arezzonotizie.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi, giovedì 28 maggio, nell'Aretino si tengono diversi eventi. Si svolge Agrikids, un’attività dedicata ai bambini, insieme al Panathon e ai Giovedì di Tagete, incontri culturali e manifestazioni in programma nel territorio. Per segnalare altri eventi, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica della redazione.

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Ecco gli eventi di oggi, giovedì 28 maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUISpeciale Sagre - Gli eventi del buon. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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