Agrikids l' evento del Panathon e i giovedì di Tagete | gli appuntamenti di oggi

Notizia in breve

Oggi, giovedì 28 maggio, nell'Aretino si tengono diversi eventi. Si svolge Agrikids, un’attività dedicata ai bambini, insieme al Panathon e ai Giovedì di Tagete, incontri culturali e manifestazioni in programma nel territorio. Per segnalare altri eventi, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica della redazione.