Calici di storia a Sant' Andrea I giovedì di Tagete mostre e incontri | gli eventi di oggi

Oggi, giovedì 26 marzo, nell'area aretina si svolgono diversi eventi culturali e sociali. Tra le iniziative in programma ci sono una manifestazione dedicata alla storia del vino a Sant'Andrea, incontri organizzati nell'ambito de I giovedì di Tagete e mostre aperte al pubblico. Per segnalare ulteriori eventi, è possibile scrivere alla redazione di Arezzo Notizie.

Ecco gli eventi di oggi, giovedì 26 marzo, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Arezzo - Ultimo appuntamento con i “Calici di Storia” a Porta Sant’Andrea, evento in collaborazione con la Società Storica Aretina e la Confederazione Italiana Agricoltori. Dalle ore 19.30, nella sede di via delle Gagliarde sarà la Tenuta Il Leccio di Bucine a proporre una degustazione dei suoi vini, accompagnati da taglieri di affettati e rigatoni al sugo. A seguire, dalle 21.15 si terrà la conferenza della professoressa Maria Gatto su “L’anfiteatro delle storie incrociate: spettacolo, preghiera, cultura”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Calici di storia, ultimo appuntamento a Sant’AndreaGiovedì 26 marzo nella sede di via delle Gagliarde dalle ore 19.30 è in programma la degustazione con i vini della Tenuta Il Leccio accompagnati da taglieri e rigatoni al sugo, e alle 21.15 la confere ... msn.com

Nuovo appuntamento con i Calici di Storia a porta Sant’AndreaArezzo, 4 marzo 2026 – Nuovo appuntamento con i Calici di Storia a porta Sant’Andrea, evento che vede la collaborazione con la Società Storica Aretina e la Confederazione Italiana Agricoltori. lanazione.it

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Edito da Sperling & Kupfer, quello dell'autrice, sommelier e content creator, è un viaggio tra amori e calici, tra le cui pagine racconta la sua carta dei vini emotiva, personale e imperfetta x.com