Più di 700 bambini di scuole provinciali hanno partecipato alla terza edizione di Agrikids, una giornata dedicata all’educazione alimentare e allo sviluppo sostenibile. L’evento si è svolto in una grande fattoria a San Zeno ed è stato organizzato da Coldiretti e Zero Spreco di Aisa Impianti. Durante la giornata, i bambini hanno partecipato a attività pratiche e laboratori legati all’agricoltura e alla riduzione degli sprechi alimentari.

Arezzo, 28 maggio 2026 – C’erano oltre 700 bambini provenienti da tutte le scuole d ella provincia per la 3° edizione di AGRIKIDS, la giornata conclusiva del progetto “Lo Sviluppo Sostenibile e l'Educazione Alimentare” organizzata da Coldiretti e “Zero Spreco” di Aisa Impianti s.p.a. L’evento si è tenuto presso la centrale di recupero Integrale di San Zeno trasformatasi per l’iniziativa in una maxi fattoria e in un hub del riciclo e della sostenibilità, dove i giovani studenti hanno partecipato a circa 30 laboratori didattici. Tra questi, i percorsi per conoscere i segreti della terra e della stagionalità grazie alle Fattorie Didattiche d i... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Agrikids, 700 bambini alla maxi fattoria “Zero spreco” a San Zeno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sostenibilità ed educazione alimentare, oltre 700 bambini protagonisti di AgriKids 2026

Notizie e thread social correlati

Agrikids: torna la “Fattoria” a “Zero spreco”Oltre 700 bambini provenienti da diverse parti della provincia hanno partecipato alla terza edizione di Agrikids, una giornata dedicata all’approccio...

San Zeno, nuova linea L75 al Polo Zero Spreco: Cisl Arezzo, “Investimento strategico per sostenibilità, energia e lavoro”La Cisl di Arezzo ha commentato con favore l’inaugurazione della nuova linea di recupero energetico L75 nel polo impiantistico di San Zeno,...

Temi più discussi: L’economia circolare spiegata ai più piccoli, a San Zeno torna AgriKids tra riciclo e cibo vero; Sostenibilità ed educazione alimentare, oltre 700 bambini protagonisti di AgriKids 2026; Agrikids: Torna la fattoria a Zero Spreco; Nuova L75, l'annuncio di Aisa: Ok dalla Regione per l'accensione dell'impianto.

Agrikids, 700 bambini alla maxi fattoria Zero spreco a San ZenoLa terza edizione della giornata conclusiva del progetto educativo promosso da Coldiretti Arezzo e Aisa Impianti ... lanazione.it

Agrikids, oltre 700 bambini in festa alla maxi fattoria Coldiretti e Zero Spreco con educazione alimentare e sostenibilitàArezzo, 29 maggio 2025 – Oltre 700 bambini da tutta la provincia per la 2° edizione di AGRIKIDS, la giornata conclusiva del progetto Lo Sviluppo Sostenibile e l’Educazione Alimentare organizzata da ... lanazione.it