Agrikids | torna la Fattoria a Zero spreco

Oltre 700 bambini provenienti da diverse parti della provincia hanno partecipato alla terza edizione di Agrikids, una giornata dedicata all’approccio sostenibile nell’alimentazione. L’evento si è svolto presso una centrale di recupero integrale, organizzato da Coldiretti e Zero Spreco Aisa Impianti. La manifestazione ha concluso il progetto “Lo Sviluppo Sostenibile e l’Educazione Alimentare”, coinvolgendo i giovani in attività legate alla tutela ambientale e alla gestione delle risorse alimentari.

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