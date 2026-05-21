Agrikids | torna la Fattoria a Zero spreco
Oltre 700 bambini provenienti da diverse parti della provincia hanno partecipato alla terza edizione di Agrikids, una giornata dedicata all’approccio sostenibile nell’alimentazione. L’evento si è svolto presso una centrale di recupero integrale, organizzato da Coldiretti e Zero Spreco Aisa Impianti. La manifestazione ha concluso il progetto “Lo Sviluppo Sostenibile e l’Educazione Alimentare”, coinvolgendo i giovani in attività legate alla tutela ambientale e alla gestione delle risorse alimentari.
Arezzo, 21 maggio 2026 – Oltre 700 bambini da tutta la provincia per la 3° edizione di A GRI KIDS, la giornata conclusiva del progetto “Lo Sviluppo Sostenibile e l’Educazione Alimentare” organizzata da Coldiretti e da “Zero Spreco” Aisa Impianti, presso la centrale di recupero integrale a San Zeno. Anche quest’anno presso l’impianto di recupero integrale di San Zeno verrà realizzata una maxi fattoria e un hub del riciclo ospitano giovani studenti che a rotazione prendono parte a circa 30 laboratori. Come quelli curati delle Fattorie didattiche di “Campagna Amica” sulla stagionalità, la filiera del grano, dell’orzo, degli ortaggi e quella del... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Torna la fiera di San Giuseppe . In arrivo oltre 100 bancarelle. Fattoria didattica per i bimbiSi rinnova domani a Marina di Carrara l’appuntamento con la tradizionale fiera di San Giuseppe.
Torna “Scuola in Fattoria” con Cia Due Mari e gli alunni della scuola “Pascoli-Giovinazzi-Surico” di CastellanetaCastellaneta (Ta) – È ripartito con entusiasmo il viaggio di “Scuola in Fattoria”, l’iniziativa promossa dall’area Due Mari di CIA Agricoltori...