San Zeno nuova linea L75 al Polo Zero Spreco | Cisl Arezzo Investimento strategico per sostenibilità energia e lavoro

Arezzo, 11 marzo 2026 – La Cisl di Arezzo esprime apprezzamento per l'inaugurazione della nuova linea di recupero energetico L75 nel polo impiantistico di San Zeno, realizzata da Aisa Impianti. Un intervento che rafforza il sistema di gestione integrata dei rifiuti del territorio e punta a sviluppare ulteriormente i principi dell'economia circolare. «Si tratta di un investimento importante per il nostro territorio – afferma il segretario della Ust Cisl Arezzo, Luca Attoniti – che rafforza il percorso verso un modello di sviluppo sempre più orientato alla sostenibilità ambientale e all'economia circolare. Il potenziamento degli impianti di recupero energetico rappresenta una scelta strategica che consente di valorizzare i rifiuti come risorsa, ridurre il ricorso alle discariche e produrre energia a beneficio della comunità».