AgID attiva lo sportello unico nazionale dei dati protetti della PA

Notizia in breve

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha attivato lo sportello unico nazionale dei dati protetti della pubblica amministrazione, in conformità con l’articolo 8 del Regolamento europeo 2022868, noto come Data Governance Act. L’obiettivo è facilitare l’accesso e la gestione dei dati sensibili tra enti pubblici, garantendo sicurezza e tracciabilità. Lo sportello permette alle amministrazioni di condividere e utilizzare in modo più efficiente i dati protetti, rispettando le norme europee sulla protezione delle informazioni.