AgID attiva lo sportello unico nazionale dei dati protetti della PA
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha attivato lo sportello unico nazionale dei dati protetti della pubblica amministrazione, in conformità con l’articolo 8 del Regolamento europeo 2022868, noto come Data Governance Act. L’obiettivo è facilitare l’accesso e la gestione dei dati sensibili tra enti pubblici, garantendo sicurezza e tracciabilità. Lo sportello permette alle amministrazioni di condividere e utilizzare in modo più efficiente i dati protetti, rispettando le norme europee sulla protezione delle informazioni.
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha reso disponibile lo sportello unico nazionale dei dati protetti, in attuazione dell’articolo 8 del Regolamento europeo 2022868, il Data Governance Act. Il servizio riguarda i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni che non possono essere pubblicati come open data, ma che possono essere riutilizzati nel rispetto di specifiche condizioni. Si tratta, ad esempio, di dati protetti per riservatezza statistica o commerciale, diritti di proprietà intellettuale o tutela della vita privata. A differenza degli open data, i dati protetti non saranno fruibili direttamente. Lo sportello consente però di pubblicare metadati descrittivi, così da permettere agli utenti di sapere quali dataset siano detenuti dalle amministrazioni pubbliche e come richiederne l’accesso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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