Confartigianato attiva lo Sportello delle Competenze | Ponte tra generazioni
Confartigianato Imprese Padova ha inaugurato lo Sportello delle Competenze, un servizio che si trova presso l’Ufficio Start Up d’Impresa dell’associazione. L’obiettivo principale del progetto è promuovere lo scambio tra le diverse generazioni di imprenditori, valorizzando l’esperienza accumulata e offrendo supporto alle nuove imprese. Lo sportello si propone di creare un collegamento diretto tra chi ha maturato competenze e chi sta avviando un’attività.
Valorizzare l’esperienza, sostenere le nuove imprese e favorire il dialogo tra generazioni: con questi obiettivi Confartigianato Imprese Padova presenta lo Sportello delle Competenze, attivo presso l’Ufficio Start Up d’Impresa dell’associazione.Il servizio nasce per mettere in relazione il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Notizie correlate
Scuolabus comunale di Avellino, Legambiente attiva lo sportello per la raccolta delle iscrizioniLegambiente Avellino - Alveare comunica alla cittadinanza l’apertura dello sportello dedicato alla raccolta delle iscrizioni per il servizio...
‘UpStories’: il festival delle nuove generazioni tra dialogo, confronto e partecipazione attivaTempo di lettura: 3 minuti‘UpStories – Crescere‘ con le storie è un festival di tre giorni, ideato e organizzato dai giovani under 25 dell’alto...