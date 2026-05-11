Confartigianato attiva lo Sportello delle Competenze | Ponte tra generazioni

Confartigianato Imprese Padova ha inaugurato lo Sportello delle Competenze, un servizio che si trova presso l’Ufficio Start Up d’Impresa dell’associazione. L’obiettivo principale del progetto è promuovere lo scambio tra le diverse generazioni di imprenditori, valorizzando l’esperienza accumulata e offrendo supporto alle nuove imprese. Lo sportello si propone di creare un collegamento diretto tra chi ha maturato competenze e chi sta avviando un’attività.

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