Un attacco informatico di lunga durata ha interessato uno dei principali sistemi della pubblica amministrazione italiana. Secondo le fonti, i responsabili dell’intrusione sono stati collegati a un gruppo hacker con legami alla Cina. L’attacco ha messo in allarme la sicurezza dei dati e delle strutture nazionali, evidenziando vulnerabilità nei sistemi di sicurezza pubblica. Le autorità stanno investigando per valutare l’estensione del danno e le eventuali implicazioni.

Un’intrusione informatica prolungata e silenziosa ha colpito uno dei nodi tecnologici più delicati della macchina pubblica italiana. Per circa venti giorni, un gruppo di hacker è riuscito a penetrare i sistemi di una società del gruppo Ibm, attiva nella gestione di infrastrutture digitali per la Pubblica amministrazione, aprendo interrogativi profondi sulla resilienza del sistema Paese e sulla natura sempre più geopolitica delle minacce cyber. E, più nello specifico, sulle informazioni estorte e su come queste possano essere sfruttate. I fatti. Secondo le ricostruzioni emerse, l’accesso illecito avrebbe riguardato piattaforme e servizi utilizzati da enti centrali, tra cui Inps e Inail, oltre a sistemi legati alla gestione di progetti e contratti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cyber attacco all’Italia, hacker legati alla Cina nei sistemi della PA. Rischio dati e sicurezza nazionale

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