Un uomo di 59 anni, arrestato per tentato omicidio dopo aver usato una fiocina in un agguato a Carvico, si è avvalso del silenzio durante l’interrogatorio di convalida davanti al giudice. L’indagato, che aveva lavorato nella stessa azienda della moglie della vittima, non ha fornito spiegazioni sulle circostanze dell’attacco. L’episodio si è verificato il 28 maggio e l’uomo si trova ora in carcere.

Bergamo, 28 maggio 2026 – Davanti al gip Graziosi, nell’interrogatorio di convalida, G.P. 59 anni, di Terno d’Isola, in carcere per tentato omicidio, ha scelto la linea del silenzio decidendo di avvalersi della facoltà di non rispondere. https:www.ilgiorno.itvideolaggressione-con-un-dardo-sparato-con-una-fiocina-rmjqho5e Resta da chiarire il motivo che lunedì lo ha spinto a impugnare la fiocina e ferire il 60enne in auto con la moglie nel parcheggio del supermercato Iperal di Carvico. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un possibile risentimento legato a questioni lavorative, ma è solo una pista su cui stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Zogno coordinati dal pm Angeleri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Agguato con la fiocina a Carvico: l’aggressore non parla ma aveva lavorato nella stessa azienda della moglie del ferito

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