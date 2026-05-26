Un uomo ha sparato un dardo con la fiocina contro un uomo, ferendolo. La freccia è stata scagliata da circa 10 metri. L’accusa nei confronti dell’autore è di tentato omicidio. Le indagini hanno accertato che l’autore conosceva la moglie della vittima, ma il movente non è ancora stato chiarito. Potrebbe essere collegato a precedenti rapporti di lavoro tra l’autore e la donna.

LE INDAGINI. La freccia sparata da 10 metri, l’accusa è di tentato omicidio. Ancora non chiaro il movente, ma potrebbe essere legato a precedenti rapporti di lavoro con la moglie del ferito. In casa coltelli e un machete. Si conoscevano la moglie dell’uomo di 60 anni che lunedì 25 maggio è stato ferito nel parcheggio di un supermercato a Carvico e chi lo ha colpito al petto con un dardo scagliato da una fiocina da sub, un italiano di 59 anni di Terno d’Isola. Le circostanze dell’accaduto non sono ancora state chiarite dai carabinieri, che lunedì hanno rintracciato l’uomo grazie alle immagini delle telecamere presenti davanti all’Iperal. Ma sembra che il fermato in passato avesse avuto rapporti di lavoro con la donna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Carvico, l’uomo che ha sparato il dardo con la fiocina conosceva la moglie del ferito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Carvico, l’uomo ferito con un dardo di fiocina conosceva il suo aggressore: il perché, però, rimane un misteroUn uomo di 59 anni è stato ferito al petto con un dardo di fiocina in un parcheggio di Carvico.

Coltelli, machete e un fucile da sub nella casa dell’uomo che ha sparato la fiocina. A riconoscerlo la moglie della vittima: sarebbe un ex collega di lavoroNella casa dell’uomo che ha sparato con una fiocina sono stati trovati undici coltelli, un machete e un fucile da sub.

Temi più discussi: Bergamo, ferito passante con freccia scagliata da auto: un fermato; Carvico, colpisce un uomo con il fucile da sub: a Sarnico fermato il presunto autore; Carvico: colpito da una freccia scagliata da un’auto in corsa, 59enne all’ospedale. Fermato un uomo; Carvico, colpo di fiocina al petto, ferito un 59enne nel parcheggio dell’Iperal: fermato il presunto responsabile.

COLPITO AL PETTO CON UNA FRECCIA NEL PARCHEGGIO DEL SUPERMERCATO Momenti di paura a Carvico, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 59 anni è stato ferito da un oggetto simile a una freccia o a una fiocina mentre si trovava nel parch x.com

Carvico, l'uomo che ha sparato la fiocina è un 59enne di Terno d'Isola: sarebbe un ex compagno di lavoro della donnaLa moglie dell'uomo ferito lo avrebbe riconosciuto. Dopo le perquisizioni a casa, trovato un arsenale di machete, coltelli e altre armi ... bergamo.corriere.it

Carvico, l’uomo che ha sparato il dardo con la fiocina conosceva la moglie del feritoLa freccia sparata da 10 metri, l’accusa è di tentato omicidio. Aggressore e ferito si conoscevano, ancora non chiaro il movente. ecodibergamo.it