Un uomo di 59 anni è stato ferito al petto con un dardo di fiocina in un parcheggio di Carvico. Chi lo ha colpito si trovava a circa dieci metri di distanza e si conoscevano. Le forze dell'ordine stanno indagando sul motivo dell'aggressione, ma ancora non ci sono dettagli sulle ragioni che hanno portato all'episodio. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Carvico (Bergamo), 26 maggio 2026 - Rimane un mistero il motivo ma è certo ch e si conoscevano l'uomo di 59 anni che ieri è stato ferito nel parcheggio di un supermercato a Carvico e chi lo ha colpito al petto con un dardo scagliato da una fiocina da sub a una decina di metri di distanza. Il luogo in cui un uomo è rimasto ferito da una sorta di una fiocina o da una freccia scagliata da una balestra, mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato. A lanciarla sarebbe stata una persona su un'auto che si è poi allontanata.?Carvico, provincia di Bergamo, 25 maggio 2026. ANSAMICHELE MARAVIGLIA Le circostanze dell'accaduto non sono ancora state chiarite dai carabinieri, che ieri hanno rintracciato l'uomo grazie alle immagini delle telecamere presenti davanti all'Iperal. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carvico, l’uomo ferito con un dardo di fiocina conosceva il suo aggressore: il perché, però, rimane un mistero

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Colpito con una fiocina nel parcheggio di un supermercato a Carvico: rintracciato e fermato l’aggressoreUn uomo che aveva colpito un 59enne con una fiocina nel parcheggio di un supermercato a Carvico è stato rintracciato e fermato in serata.

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Temi più discussi: Bergamo, ferito passante con freccia scagliata da auto: un fermato; Carvico (Bergamo), uomo colpito da un dardo scagliato da un'auto in corsa: in ospedale; Carvico, colpo di fiocina al petto, ferito un 59enne nel parcheggio dell’Iperal: fermato il presunto responsabile; Pedone ferito al petto con colpo di fiocina sparato da un'auto.

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