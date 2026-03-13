Orrore a Nocera | cagnolino colpito dai pallini di un fucile in una proprietà privata è gravissimo

A Nocera Inferiore, nella zona di Chivoli, un cagnolino è stato trovato in condizioni gravissime dopo essere stato colpito da pallini di un fucile all’interno di una proprietà privata. Sul luogo sono intervenuti i veterinari e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La situazione del cane è critica e le autorità stanno indagando sull’accaduto.