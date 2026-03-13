Orrore a Nocera | cagnolino colpito dai pallini di un fucile in una proprietà privata è gravissimo
A Nocera Inferiore, nella zona di Chivoli, un cagnolino è stato trovato in condizioni gravissime dopo essere stato colpito da pallini di un fucile all’interno di una proprietà privata. Sul luogo sono intervenuti i veterinari e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La situazione del cane è critica e le autorità stanno indagando sull’accaduto.
Orrore a Nocera Inferiore, in località di Chivoli: un cane è stato trovato in fin di vita, dopo essere stato colpito da pallini di un fucile. E' accaduto martedì scorso: a fare la macabra scoperta, i proprietari dell'amico di zampa, ritrovato quasi esanime, all'interna della loro proprietà privata. Indagano, dunque, le autorità competenti per risalire ai responsabili dell'atroce gesto. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
