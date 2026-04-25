San Paolo agguato con pistola a pallini fuori da parco Schuster Feriti due militanti dell' Anpi

A Roma, poco dopo il comizio delle celebrazioni per la Liberazione, si è verificato un agguato fuori da parco Schuster. Due militanti dell’Anpi sono rimasti feriti a seguito di un colpo di pistola a pallini. L’episodio si è svolto nelle vicinanze del parco, in un momento in cui l’area era popolata di persone. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli eventi e sulle modalità dell’accaduto.

Agguato shock a Roma, a pochi passi da parco Schuster, dove si era appena concluso il comizio finale delle celebrazioni per la Liberazione. Un uomo con il casco integrale, a bordo di uno scooter, ha esploso diversi colpi con una pistola ad aria compressa, ferendo due persone. Spari ad aria.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate 25 aprile, a Roma spari ad aria compressa vicino al Parco Schuster dopo corteo: feriti un uomo e una donna iscritti all’Anpi(Adnkronos) – Spari ad aria compressa in via delle Sette Chiese, vicino al parco Schuster di Roma dove si era da poco concluso il corteo per il 25... Roma, spari con pistola a pallini dopo il corteo del 25 aprile: colpita coppia Anpi, tensioni anche in piazzaRoma 25 aprile, spari dopo il corteo: ferita coppia Anpi Spari con una pistola ad aria compressa contro una coppia iscritta all’Anpi al termine della... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Terza sparatoria in pochi giorni a Bari: ferito un 20enne nel Borgo Antico; Bari vecchia, si torna a sparare: gambizzato un ventenne vicino all'ingresso del porto. Colpito da uomo a piedi VIDEO; Agguato a Bari Vecchia: gambizzato un 21enne, è in ospedale. Possibile regolamento di conti; Paga tu per loro i 50mila euro. Aggredito e minacciato per un debito dei suoi affittuari. Guerra Vavalle-Strisciuglio al San Paolo: cade l’aggravante mafiosa su un agguatoBARI - Il ferimento del pregiudicato 35enne Domenico Franco, commesso il 22 agosto 2022 nel quartiere San Paolo, non fu mafioso. Lo hanno stabilito i giudici della Corte di Appello di Bari che hanno ... lagazzettadelmezzogiorno.it Agguato mafioso a Nicola Vavalle, 9 anni dopo arrestati gli autori del tentato omicidio al San PaoloIl mancato assoggettamento della famiglia Vavalle del San Paolo di Bari al clan Strisciuglio è stato la causa del tentato omicidio di Nicola Vavalle, avvenuto il 18 giugno 2016 in via Caposcardicchio. bari.repubblica.it Due persone sono state ferite da colpi di pistola ad aria compressa mentre si trovavano in via Ostiense, a ridosso del parco Schuster, vicino alla basilica di San Paolo, dove erano in corso gli interventi dal palco a chiusura della manifestazione per il 25 aprile p - facebook.com facebook Momenti di tensione a Porta San Paolo, a Roma, durante il concentramento dei manifestanti per il corteo della festa della Liberazione. Un gruppo di persone, tra le quali il presidente di +Europa Matteo Hallissey, è giunto in piazza con bandiere dell'Ucraina, ve x.com