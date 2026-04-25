San Paolo agguato con pistola a pallini fuori da parco Schuster Feriti due militanti dell' Anpi

Da romatoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, poco dopo il comizio delle celebrazioni per la Liberazione, si è verificato un agguato fuori da parco Schuster. Due militanti dell’Anpi sono rimasti feriti a seguito di un colpo di pistola a pallini. L’episodio si è svolto nelle vicinanze del parco, in un momento in cui l’area era popolata di persone. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli eventi e sulle modalità dell’accaduto.

Agguato shock a Roma, a pochi passi da parco Schuster, dove si era appena concluso il comizio finale delle celebrazioni per la Liberazione. Un uomo con il casco integrale, a bordo di uno scooter, ha esploso diversi colpi con una pistola ad aria compressa, ferendo due persone. Spari ad aria.🔗 Leggi su Romatoday.it

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