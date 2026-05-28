aggressioni contro la flotilla

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati la settimana scorsa dalle forze israeliane, sono stati rilasciati. La flottiglia era partita con l’obiettivo di attraversare il Mar Mediterraneo. Le autorità israeliane hanno fermato le imbarcazioni e preso in custodia gli attivisti, che sono stati poi rilasciati senza accuse formali. Non sono stati segnalati danni o incidenti durante le operazioni di arresto e rilascio.

Gli attivisti della Global sumud flotilla, arrestati la settimana scorsa dalle forze israeliane mentre navigavano in acque internazionali verso la Striscia di Gaza, sono tornati nei loro paesi in Europa e nel resto del mondo dopo essere stati espulsi da Israele. Molti hanno raccontato di aver subìto abusi e maltrattamenti mentre erano in custodia delle forze israeliane, scriveAl Araby al Jadid. Gli organizzatori del movimento hanno denunciato “almeno quindici casi di aggressioni sessuali”, e altre persone hanno parlato di colpi, umiliazioni, privazioni e minacce. Dalle testimonianze emerge come la violenza in questo caso è stata maggiore rispetto ad altri episodi di abbordaggi e detenzioni durante le missioni dei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Aggressione alla Global Sumud Flotilla: Bari scende in piazza

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