A Milano, un nuovo progetto mira a integrare il Brazilian Jiu-Jitsu nell’addestramento degli agenti di polizia. L’obiettivo principale è migliorare le tecniche di difesa senza ricorrere immediatamente all’uso delle armi. Il programma, chiamato BJJ4Police, si concentra sull’apprendimento di metodi pratici per gestire situazioni di aggressione, riducendo così la necessità di sparare. Questa iniziativa si inserisce in un percorso di formazione volto a rendere più sicure le interazioni tra agenti e cittadini.

Quando un controllo delle forze dell'ordine degenera, il tempo per decidere si misura in pochi secondi. Un gesto improvviso, una resistenza fisica, una mano che si avvicina alla cintura o a una tasca possono trasformare un normale intervento in una colluttazione. Per un agente, però, la scelta non è quasi mai quella di allontanarsi: deve restare, contenere, proteggere sé stesso, i colleghi e anche la persona che ha di fronte. È in questo spazio stretto, tra l’aggressione subita e il rischio di dover ricorrere alla forza, che si inserisce il progetto BJJ4Police. Al Reparto Mobile di Milano, per tre giorni, una quarantina di operatori della Polizia di Stato ha partecipato al programma BJJ4Police, formazione basata su tecniche di Brazilian Jiu-Jitsu adattate al lavoro di polizia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La difficile arte di non sparare: perché la polizia cerca nuove difese contro le aggressioni

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