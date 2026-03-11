Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari | Basta aggressioni

Domani si celebra la Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari. L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Brindisi invita le istituzioni e i cittadini a prestare attenzione all’aumento di episodi aggressivi rivolti a medici e operatori sanitari. La giornata si propone di sensibilizzare sull’importanza di fermare le aggressioni e di promuovere un ambiente di lavoro più sicuro per chi opera nel settore sanitario.

BRINDISI - In occasione della Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari, che si celebra domani 12 marzo, l'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Brindisi richiama con forza l'attenzione delle istituzioni e della cittadinanza sul crescente numero di.