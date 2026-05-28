Aggressione ai professori all’Itis di Parma il caso arriva in Parlamento

Da parmatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un episodio di violenza si è verificato all’interno dell’istituto tecnico Leonardo da Vinci di Parma, dove alcuni professori sono stati aggrediti. La vicenda ha portato l’attenzione dei politici nazionali, che hanno discusso pubblicamente sulla questione. La notizia ha fatto il giro dei media e ha suscitato reazioni tra rappresentanti istituzionali. La discussione si è concentrata sulla sicurezza nelle scuole e sulla gestione di situazioni di violenza.

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L’aggressione avvenuta all’Itis Leonardo da Vinci di Parma finisce al centro del dibattito politico nazionale. Dopo la diffusione del video che mostra tre ragazzi aggredire alcuni professori in un parco dell’istituto, la deputata di Fratelli d’Italia Gaetana Russo annuncia un’interrogazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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