Aggressione ai professori all’Itis di Parma il caso arriva in Parlamento

Notizia in breve

Un episodio di violenza si è verificato all’interno dell’istituto tecnico Leonardo da Vinci di Parma, dove alcuni professori sono stati aggrediti. La vicenda ha portato l’attenzione dei politici nazionali, che hanno discusso pubblicamente sulla questione. La notizia ha fatto il giro dei media e ha suscitato reazioni tra rappresentanti istituzionali. La discussione si è concentrata sulla sicurezza nelle scuole e sulla gestione di situazioni di violenza.