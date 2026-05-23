Caso ITIS Da Vinci | la difesa della scuola pubblica a Parma

Negli ultimi giorni l’ITIS "Leonardo da Vinci" di Parma (all’interno del polo scolastico di oltre 5000 studenti che giornalmente transitano in via Toscana) è finito al centro di una violenta tempesta mediatica e politica, trasformandosi in un'arena di scontro che nulla ha a che fare con la reale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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