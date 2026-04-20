Ragazzo di 20 anni preso per la testa e accoltellato alla gola in via Farini a Milano | si cerca l'aggressore

Un ragazzo di 20 anni è stato aggredito e ferito alla gola con un coltello in via Farini a Milano, domenica 19 aprile intorno alle 14. L'aggressore, un uomo di 27 anni, è ricercato dalle forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione potrebbe essere collegata a una precedente lite tra i due, avvenuta la sera prima, durante la quale il 27enne sarebbe stato coinvolto in una colluttazione con il giovane.

L'agguato si è verificato ieri, domenica 19 aprile, intorno alle 14 in via Farini a Milano. L'aggressione potrebbe essere una vendetta da parte di un 27enne che la sera prima sarebbe stato picchiato proprio dallo stesso 20enne poi preso di mira.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ragazzo di 20 anni accoltellato la sera di Pasquetta a Sesto San Giovanni: si cerca l’aggressoreUn 20enne è stato accoltellato la sera di Pasquetta a Sesto San Giovanni (Milano). Sangue a Favara: 43enne accoltellato alla gola davanti a un supermercato, preso l’aggressoreLa vittima, che nel 2017 aveva già subito un gravissimo agguato, è stata trasferita d’urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, i... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ventenne ucciso a Napoli, in un video gli ultimi attimi della sua vita; Nel dirupo con la moto: ragazzo di 20 anni in fin di vita al San Martino; Ragazzo di 20 anni ucciso per errore mentre torna dal lavoro: due ragazzi fermati nel giorno dei funerali; Terza sparatoria in pochi giorni a Bari: ferito un 20enne nel Borgo Antico. Omicidio a Vasto, ragazzo di 21 anni ucciso a coltellate nel garage condominiale. Fermato il padreAndrea Sciorilli, 21 anni e diplomato in amministrazione, finanza e marketing, è stato trovato senza vita all'imbocco del garage del palazzo in cui abitava con la famiglia ... affaritaliani.it Crema, pestaggio in strada e fuga: ragazzo di 20 anni muore dopo l’aggressione a sprangateUn ragazzo di 20 anni è morto dopo una violenta aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri a Crema, nel quartiere di San Bernardino. Il giovane, di ... thesocialpost.it Una tragedia che ha scosso Vasto, dove un ragazzo di 21 anni è stato trovato senza vita nel garage di casa. Andrea Sciorilli è stato ucciso con diverse coltellate al torace. Dopo ore di interrogatorio, è stato fermato il padre, che aveva dato l’allarme. Le indagini - facebook.com facebook Ragazzo di 25 anni ucciso a Pavia, tre giovani portati in questura. Ascoltati dalla polizia, uno di loro è minorenne #ANSA x.com