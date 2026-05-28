Aggressione a Parma | Russo chiede ispettori al Ministero per l’Itis

Da ameve.eu 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'aggressione si è verificata in un istituto tecnico a Parma, quando alcuni studenti hanno aggredito due insegnanti nel parco della scuola. Prima dell'incidente, diverse segnalazioni da parte dei genitori riguardo comportamenti sospetti erano state inviate, ma non sono state prese in considerazione. Dopo l'episodio, un rappresentante della scuola ha richiesto l'intervento di ispettori ministeriali per approfondire la gestione delle segnalazioni e la sicurezza nel plesso.

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? Domande chiave Perché le segnalazioni dei genitori erano state ignorate prima dell'aggressione?. Come sono riusciti i ragazzi a colpire i docenti nel parco?. Chi dovrà rispondere della mancata gestione del bullismo nell'istituto?. Quali misure adotterà il Ministero per garantire la sicurezza scolastica?.? In Breve Tre studenti hanno aggredito i docenti nel parco dell'Itis Leonardo da Vinci di Parma.. Genitori avevano già segnalato episodi di bullismo e violenza presso l'istituto parmense.. La deputata Gaetana Russo chiede al ministro Valditara un controllo ispettivo immediato.. L'interrogazione parlamentare mira a verificare dinamiche di violenza radicate nel plesso scolastico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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