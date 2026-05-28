Un'aggressione si è verificata in un istituto tecnico a Parma, quando alcuni studenti hanno aggredito due insegnanti nel parco della scuola. Prima dell'incidente, diverse segnalazioni da parte dei genitori riguardo comportamenti sospetti erano state inviate, ma non sono state prese in considerazione. Dopo l'episodio, un rappresentante della scuola ha richiesto l'intervento di ispettori ministeriali per approfondire la gestione delle segnalazioni e la sicurezza nel plesso.

? Domande chiave Perché le segnalazioni dei genitori erano state ignorate prima dell'aggressione?. Come sono riusciti i ragazzi a colpire i docenti nel parco?. Chi dovrà rispondere della mancata gestione del bullismo nell'istituto?. Quali misure adotterà il Ministero per garantire la sicurezza scolastica?.? In Breve Tre studenti hanno aggredito i docenti nel parco dell'Itis Leonardo da Vinci di Parma.. Genitori avevano già segnalato episodi di bullismo e violenza presso l'istituto parmense.. La deputata Gaetana Russo chiede al ministro Valditara un controllo ispettivo immediato.. L'interrogazione parlamentare mira a verificare dinamiche di violenza radicate nel plesso scolastico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggressione a Parma: Russo chiede ispettori al Ministero per l’Itis

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Aggressione ai professori all’Itis di Parma, il caso arriva in ParlamentoUn episodio di violenza si è verificato all’interno dell’istituto tecnico Leonardo da Vinci di Parma, dove alcuni professori sono stati aggrediti.

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Ecco il video dell'aggressione ai due docenti dell'ITIS Leonardo da Vinci di Parma, giovedì 21 maggio, nel parco Ex Eridania appena fuori dall'istituto e diventato virale sui social. Video postato da Gaetana Russo Fonte: La Repubblica x.com

Docenti aggrediti a Parma, Russo: Ho chiesto ispezione ministeriale. Non è la prima volta, ho raccolto sfoghi da parte dei genitoriSul caso dell’aggressione ai danni di due docenti a Parma interviene anche Gaetana Russo, deputata di Fratelli d’Italia, che nelle scorse ore ha pubblicato sul proprio profilo Facebook il video divent ... orizzontescuola.it

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