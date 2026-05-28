Il titolare e il dipendente di un locale sono stati assolti con formula piena da un’accusa di aggressione avvenuta in un bagno di un locale pubblico. La sentenza è stata pronunciata senza che siano state riconosciute responsabilità per i fatti contestati. La decisione si basa sulla mancanza di prove sufficienti a dimostrare che i due avessero commesso l’atto contestato. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in un bagno di un locale pubblico, che aveva portato a un procedimento giudiziario.

Assolti con formula piena perché il fatto non sussiste. Questa è la sentenza pronunciata dalla giudice Roberta Bailetti ieri mattina in tribunale a Ravenna al termine del processo che vedeva imputati per lesioni aggravate, minaccia e violenza privata Walter Meoni, titolare del noto stabilimento balneare Bicio Papao di Milano Marittima, difeso dagli avvocati Marco Martines e Fabrizio Briganti del Foro di Forlì, e un bagnino, difeso dall’avvocato Nicola Babini. I fatti al centro del processo risalgono a due notti consecutive nel luglio 2020, sul lungomare del Canalino quando – secondo l’accusa – Meoni e il dipendente avrebbero bloccato e aggredito un gruppo di ragazzi minorenni, ritenendoli responsabili di atti vandalici avvenuti la sera precedente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Aggrediti al bagno Bicio Papao". Assolti titolare e dipendente

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