Sabato nel centro storico si è verificato un episodio di forte tensione. Un uomo ha iniziato a insultare una dipendente di un locale, visibilmente alterato, e ha sputato in faccia al titolare del locale stesso. La scena si è svolta sotto gli occhi di clienti e passanti, creando scompiglio in una zona solitamente frequentata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno cercato di calmare la persona coinvolta.

Quella di sabato è stata una giornata parecchio movimentata per il centro storico. L’episodio più grave è accaduto di notte con l’ aggressione a sfondo razzista di un cameriere in piazza Duomo (vedi servizio in alto), ma nel pomeriggio anche piazza Crispi è stata teatro di momenti di tensione provocati da un uomo, già noto alle forze dell’ordine, che ha dato in escandescenze nonostante fosse insieme ai suoi due figli minorenni. È successo a margine dell’inaugurazione della scultura dell’artista olandese Margot Homan, cerimonia per la quale il Comune ha affidato il servizio di catering all’adiacente "Drinking Monkeys" (nella foto). "Al momento del brindisi – racconta Lorenzo Natucci, titolare del locale – quell’uomo si è avvicinato chiedendo se c’era qualcosa per i bambini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uomo dà in escandescenze. Insulta la dipendente di un locale e sputa in faccia al titolare

Notizie correlate

“Mi ha sputato in faccia e si è toccato davanti a me”. Dipendente aggredita, interviene il titolareFirenze, 9 aprile 2026 – Nuova aggressione ai danni di una dipendente del Vito Cortese Cafè in piazza Santa Maria Novella, a Firenze, con il titolare...

Dà in escandescenze e rompe la vetrata di ingresso della polizia locale di FucecchioFUCECCHIO – Nel tardo pomeriggio di mercoledì (25 febbraio) si è verificata un’aggressione nei confronti del personale della polizia locale nella...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Genova, un uomo viene aggredito e poi dà in escandescenze in ambulanza; Uomo dà in escandescenze. Insulta la dipendente di un locale e sputa in faccia al titolare; In chiesa dà in escandescenze durante la messa: paura ad Alessandria; Dà in escandescenze nel parcheggio dell'ospedale: poliziotti evitano il peggio, arrestato.

Genova, un uomo viene aggredito e poi dà in escandescenze in ambulanzaGenova – Prima è stato aggredito in via Porta degli Archi, non lontano da via Fieschi e poi ha dato in escandescenze sull’ambulanza, aggredendo i soccorritori: è stata questo il lunedì di follia di un ... ilsecoloxix.it

Genova, aggressione in centro, ferito dà in escandescenze in ambulanza: ricoverato in codice rossoUn’aggressione in pieno centro a Genova, un uomo ferito con traumi al volto e momenti di forte tensione durante il trasporto in ambulanza. È accaduto nel tardo pomeriggio in via Porta degli Archi, dov ... telenord.it

L'uomo che inventò l'elicottero odiava le moto. Per questo esiste la Vespa. Corradino D'Ascanio era un ingegnere nato a Popoli, in provincia di Pescara. Non Torino, non Milano, non Roma — Popoli, un paese ai piedi della Maiella, in Abruzzo. Da lì è partita u facebook

Vicino a Dresda, un uomo che utilizzava un metal detector ha trovato diversi anelli di bronzo disposti con cura. Gli archeologi non sanno a cosa servissero questi "depositi di gioielli" x.com